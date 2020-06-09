Владелец «Панатинаикоса» готов продать клуб за 25 миллионов евро

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб. Он оценил актив в 25 миллионов евро, сообщает Eurohoops.

После объявления о досрочном завершении сезона-2019/20 Яннакопулос снова вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и ее президентом Жорди Бертомеу.

Яннакопулос угрожал тем, что греческий гранд покинет Евролигу и перейдет в Лигу чемпионов ФИБА.

Руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны «Панатинаикос», который лидировал на момент приостановки соревнований.