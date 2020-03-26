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Владельцы «Олимпиакоса» пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом

12:14
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Братья Ангелопулос, которые владеют «Олимпиакосом», выделили миллион евро на борьбу с распространением коронавируса. Деньги поступят на счет национального министерства здравоохранения и пойдет на покупку необходимого оборудования.

— Это наш вклад, который сейчас необходим как никогда, — отмечено в заявлении братьев Ангелопулос на официальном сайте.

Ранее совет аукционеров Евролиги заявил, что рассчитывает доиграть сезон. Он изучает альтернативные варианты проведения завершающей стадии чемпионата, но они будут задействованы лишь в случае необходимости.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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