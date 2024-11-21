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Сегодня, 01:09

«Фенрбахче» обыграл «Виртус» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виртус» на своем паркете проиграл «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 82:86. Турецкая команда одержала шестую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянской команды Торнике Шенгелия, набравший 23 очка.

«Фенербахче» с результатом 9-2 лидирует в турнирной таблице. «Виртус» занимает последнюю строчку — 2-9.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Виртус» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 82:86 (22:23, 16:14, 23:19, 21:30)

В: Шенгелия (23), Жижич (18), Морган (14), Кординье (10).

Ф: Гудурич (21), Хэйс (19), Колсон (18), Биберович (11).

Баскетбол
БК Виртус
БК Фенербахче
Евролига
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