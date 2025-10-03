«Ребята задыхались, пятеро под капельницей». Стало известно, как игроков ЦСКА отравили перед матчем Евролиги-1995

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал, как в 1995 году перед матчем с «Олимпиакосом» армейских игроков отравили в Греции.

— За год до парижского «Финала четырех» ЦСКА отравили в Афинах. Для вас в этой истории есть белые пятна?

— В Греции все решали Резников, президент клуба, и Гомельский, который в ЦСКА тогда никакой должности не занимал, но полетел с командой. Там они похулиганили.

— В смысле?

— В первом матче, в Москве, наши отгрузили «Олимпиакосу» тридцатник. В Афинах второй проиграли. А перед третьим, решающим, ребят отравили. Карасев, Куделин, Панов, Моргунов и Корнев попали в реанимацию. В распоряжении Еремина осталось всего пять баскетболистов. Они вышли на площадку и бились до последнего, пока бензин не кончился. Доигрывали втроем.

— При чем тут Резников с Гомельским?

— Именно они убедили Еремина выйти на матч. Все уши прожужжали: «Станкович ЦСКА на ноль помножит, выкинет из еврокубков, повесит на нас неустойку за срыв трансляции. А денег нет». И Стас, рискуя жизнями парней, сказал: «Играем!»

— Если бы на Еремина не давили, он поступил бы иначе?

— Ну Стас из категории людей с гибким позвоночником... Но в той ситуации нельзя было позволить замять скандал. Вина принимающей стороны очевидна. В раздевалку принесли продырявленные бутылки с водой. Нажимаешь — тонкая струйка течет.

— Так зачем пили?

— Не сразу заметили. Между прочим, могли реально кони двинуть. Галоперидола в воде было слишком много. Отсюда судороги, галлюцинации, ребята друг друга не узнавали, задыхались. Кошмар! Просто дозы были разные, поэтому пятеро под капельницей лежали, а кто-то отделался легким головокружением.

— Вы потом с Гомельским говорили на эту тему?

— Нет, он слился. А Резников мне сказал: «Мы боялись Станковича. Что клуб оштрафуют, от еврокубков отлучат...» Я вскипел: «А за жизнь игроков вы не боялись?!» — «Не думали, что все настолько серьезно».

— «Олимпиакос» причастен к отравлению?

— Не сомневаюсь. В честной борьбе у него было мало шансов обыграть ЦСКА и выйти в «Финал четырех». Позже выяснилось, что в деле замешан тотализатор. Люди, приближенные к клубу, поставили на победу греков огромные суммы.