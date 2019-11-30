Видеообзор победы ЦСКА на «Барселоной»

Пресс-служба Евролиги на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча регулярного чемпионата, в котором ЦСКА на выезде обыграл «Барселону» (96:67). Российская команда одержала первую победу после двух подряд поражений. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 19 очков.

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