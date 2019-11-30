Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Видеообзор победы ЦСКА на «Барселоной»

01:59
Теги:

Пресс-служба Евролиги на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча регулярного чемпионата, в котором ЦСКА на выезде обыграл «Барселону» (96:67). Российская команда одержала первую победу после двух подряд поражений. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 19 очков.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир