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Виддеобзор матча «Валенсия» — «Химки»

01:33

Пресс-служба Евролиги на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча регулярного чемпионата, в котором «Химки» на выезде проиграли «Валенсии» (84:89). Для российской команды это второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Химок» Стефан Йович, оформивший дабл-дабл — 19 очков и 11 передач.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

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