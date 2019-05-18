Веселы стал MVP Евролиги

Чешский центровой турецкого "Фенербахче" Ян Веселы был назван самым ценным игроком уходящего сезона Евролиги на торжественном вечере организации, проходящем в рамках "Финала четырех" в испанской Витории.

Он также вошел в первую символическую пятерку по итогам сезона, состав которой был объявлен ранее. Вместе с ним туда попали защитники Костас Слукас ("Фенербахче") и Ник Калатес ("Панатинаикос"), форвард Уилл Клайберн (ЦСКА) и Брэндон Дэвис ("Жальгирис"). Вторую пятерку составили лидер ЦСКА Нандо Де Коло, а также Майк Джеймс из "Милана", Василье Мицич из "Эфеса", Венсан Пуарье из "Басконии" и Вальтер Тавареш из "Реала".

Кроме этого, Джеймс получил "Трофей Альфонсо Форда" как лучший снайпер сезона, Веселы стал обладателем награды за самый яркий момент, а Тавареша назвали лучшим обороняющимся игроком Евролиги. Приз восходящей звезде Евролиги получил грузинский центровой "Будучности" Гога Битадзе. (Антон Бабошин)