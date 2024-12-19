Ватутин: «Вряд ли НБА может создать полноценное соревнование в Европе»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что московский клуб продолжает участвовать в организационной работе Евролиги.

«Свои обязательства мы выполняем: продолжаем доказывать, что заинтересованы в перспективе европейского клубного баскетбола, неравнодушны к судьбе турнира, пусть в нем сейчас и не участвуем, — рассказал Ватутин. — Следует сказать, что в Евролиге существует немало вопросов, требующих решения. Проект развития лиги переполнен различными идеями, но все еще находится в процессе обсуждения, даже споров и внутренних противоречий, и нелегко выбрать, чье видение будет правильным. Плюс сейчас много пишут о том, что европейские планы НБА могут помешать, разрушить существующую структуру континентальных турниров.

Отмечу, что хотя возможность «десанта» НБА в Европу в теории и существует, — но по сегодняшней ситуации не вижу варианта, как американцы прямо сейчас могут создать какое-то полноценное соревнование в Европе. В формате краткосрочного турнира, розыгрыша какого-то Кубка, участия отдельных, самых «брендовых» команд Евролиги — вполне возможно. Но чтобы создать аналог Евролиги... Пока не просматривается. Моя оценка основана на том, что слишком много в Европе нерешенных проблем по взаимоотношениям Евролиги и ФИБА, сложностей с пересечением календарей клубов и сборных, местных и международных лиг, разных налоговых систем и прочее. Но сам вариант взаимодействия с НБА не может не быть привлекательным. Вопрос формата и иерархии. Впрочем, никаких сущностных заявлений от НБА по этой теме не было».

Ранее наставник «Милана», экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина заявил, что Евролига не окупает себя, а НБА может поставить европейский баскетбол на ноги.