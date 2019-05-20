Ватутин прокомментировал огненное видео с Итудисом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о видео, на котором он обнимает главного тренера команды Димитриса Итудиса после победы в финале Евролиги. Ролик был размещен в официальном твиттере турнира.

- Честно говоря, я даже не помню этого момента, - признался Ватутин. - Потому что это был такой эмоциональный взрыв... Вроде когда сидел, все контролировал. А потом сказался финальный свисток - отпустило! Я посмотрел сегодня это видео себя с тренером. Видно, что не самые здоровые люди. Эмоции зашкаливают, переполняют. От души! (Дмитрий Кузнецов)

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