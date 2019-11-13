Василий Карасев: «С такими игроками и бюджетом «Зенит» мог показывать что-то более внятное»

Экс-тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал выступление питерцев на старте сезона. Они занимают 16-е место в турнирной таблице Евролиги.

— Мне сложно говорить, я вообще не понимаю, во что они играют, — цитирует Карасева «Московский комсомолец». — Поражения становятся какими-то закономерными. Хотя с такими игроками и с таким бюджетом «Зенит» мог бы показывать что-то более внятное. Победа «Химок» в Санкт-Петербурге — абсолютно предсказуемый результат.

— Вы трижды подряд, в сезонах-2015/16 — 2017/18, приводили «Зенит» к бронзовым медалям...

— Да, приводил. Но что-то не устраивало в моей работе, видимо. Такая игра, какую «Зенит» показывают сейчас, наверное, клубу нравится больше. Обидно, что столько сил и средств было вложено в команду. Но вместо того, чтобы идти наверх, она летит вниз. И обидно за болельщиков, которые заслуживают другой баскетбол. Но «Зенит» — это бренд, думаю, вылезут они из этой ямы, все впереди.