Василис Спанулис: "ЦСКА – одна из лучших команд Европы"

Лидер "Олимпиакоса" Василис Спанулис накануне встречи с московским ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги отдал должное оппонентам. Также защитник отметил, что красно-белые не вспоминают о своих былых победах. Напомним, что "Финал четырех" стартует в Стамбуле 19 мая.

– ЦСКА – одна из лучших команд Европы, очень хорошо организованная, с хорошей "химией" и сильными лидерами, – сказал Спанулис. – Нам важно контролировать встречу, поймать ее ритм и четко следовать плану на игру, который разработает тренер. Баскетбол – командная игра. Понимаю всю возложенную на меня ответственность, но мне важнее помогать команде, а не наоборот. Мы выигрываем все вместе и проигрываем тоже все вместе.

Конечно, у нас остались отличные воспоминания от победы здесь же в 2012-м. Это позволило нам вырасти как команде, стать еще сильнее. Но это уже в прошлом, нужно жить настоящим. Мы горды тем, что дважды выигрывали Евролигу за последние годы. Нам многим пришлось пожертвовать ради этого. Но в спорте некоторые вещи нельзя купить, их можно только заработать упорным трудом. Например, уважение соперников. (Антон БАБОШИН)