«Реал» проиграл «Валенсии» в матче Евролиги
Во вторник, 11 ноября, были сыграны семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Валенсия» переиграла «Реал» (89:76), «Париж» дома проиграл «Панатинаикосу» (95:101), «Дубай» победил «Црвену Звезду» (102:86), «Хапоэль» выиграл у «Басконии» (114:89), «Фенербахче» одержал победу над «Маккаби» (84:75), «Виртус» одолел «Эфес» (99:89), «Партизан» обыграл «Монако» (78:76).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Дубай» (ОАЭ) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21)
Д: Каменяш (20), Райт (18), Аврамович (17), Бэйкон (16), Петрушев (13).
Ц: Изунду (16), Оджелей (15), Мотеюнас (12).
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15)
Х: Брайант (24), Джонс (15), Мицич (11), Малкольм (11).
Б: Луваву-Кабарро (19), Диаките (13), Спаньоло (11), Диалло (11).
«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19)
Ф: Болдуин (17), Холл (15), Хортон-Такер (13), Колсон (12).
М: Соркин (22), Хорд (13 + 10 подборов), Даутин (8).
«Виртус Б» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16)
В: Эдвардс (21), Смаилагич (17), Джеллоу (12).
Э: Ларкин (25), Османи (16), Уайлер-Бэбб (12).
«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27)
П: Вашингтон (22), Покушевски (17), Калатес (10), Браун (10).
М: Миротич (17), Джеймс (13), Диалло (13).
«Валенсия» (Испания) — «Реал» (Испания) — 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16)
В: Мур (16), Руверс (14), Томпсон (14).
Р: Лайлс (23), Кампаццо (15), Маледон (14).
«Париж» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29)
Пар: Робинсон (22), Ифи (19), Уаттара (11).
Пан: Нанн (20), Фарид (17 + 10 подборов), Митоглу (17).