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«Валенсия» подписала контракт с Хайме Прадильей

23:05

«Валенсия» подписала форварда Хайме Прадилью, сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Права на игрока принадлежали «Сарагосе», но «Валенсия» выкупила его контракт. 19-летний Прадилья провел большую часть прошедшего сезона в дивизионе LEB Oro, но был возвращен в «Сарагосу» для участия в решающей стадии ACB.

Нападающий принял участие в 5 матчах, в среднем за игру набирая 8,0 очка и 3,2 подбора.

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