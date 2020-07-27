«Валенсия» подписала контракт с Хайме Прадильей

«Валенсия» подписала форварда Хайме Прадилью, сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Права на игрока принадлежали «Сарагосе», но «Валенсия» выкупила его контракт. 19-летний Прадилья провел большую часть прошедшего сезона в дивизионе LEB Oro, но был возвращен в «Сарагосу» для участия в решающей стадии ACB.

Нападающий принял участие в 5 матчах, в среднем за игру набирая 8,0 очка и 3,2 подбора.