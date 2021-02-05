ЦСКА проиграл «Валенсии» во втором овертайме

ЦСКА провел гостевой матч против «Валенсии» в рамках Евролиги. Московский клуб уступил во втором овертайме — 103:105.

Защитник красно-синих Майк Джеймс набрал в этой встрече 37 очков.

ЦСКА проиграл четыре из последних пяти матчей в Евролиги.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 105:103 2ОТ (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8)