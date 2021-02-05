ЦСКА проиграл «Валенсии» во втором овертайме
01:26
ЦСКА провел гостевой матч против «Валенсии» в рамках Евролиги. Московский клуб уступил во втором овертайме — 103:105.
Защитник красно-синих Майк Джеймс набрал в этой встрече 37 очков.
ЦСКА проиграл четыре из последних пяти матчей в Евролиги.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 105:103 2ОТ (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю