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ЦСКА проиграл «Валенсии» во втором овертайме

01:26
4 февраля. «Валенсия» — ЦСКА. Фото БК ЦСКА.
4 февраля. «Валенсия» — ЦСКА. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА провел гостевой матч против «Валенсии» в рамках Евролиги. Московский клуб уступил во втором овертайме — 103:105.

Защитник красно-синих Майк Джеймс набрал в этой встрече 37 очков.

ЦСКА проиграл четыре из последних пяти матчей в Евролиги.

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«Валенсия» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 105:103 2ОТ (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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