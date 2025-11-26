«Валенсия» переиграла «Баварию» в Евролиге
Во вторник, 25 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» выиграл у «Виртуса» (66:4), «Жальгирис» разгромил» «Басконию» (82:67), «Хапоэль» проиграл «Реалу» (74:75), «Панатинаикос» победил «Партизан» (91:69), «Валенсия» одержала победу над «Баварией» (90:67), «Дубай» обыграл «Париж» (90:89).
В турнирной таблице лидирует «Хапоэль» с результатом 9-4.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Дубай» (ОАЭ) — «Париж» (Франция) — 90:89 (17:32, 29:13, 13:21, 31:23)
Д: Райт (24), Петрушев (19), Андерсон (12), Кабенгеле (11).
П: Уиллис (22), Робинсон (13), Ифи (13).
«Фенербахче» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17)
Ф: Болдуин (18), Холл (9), Биберович (8), Колсон (8).
В: Морган (13), Эдвардс (11), Вильдоса (8).
«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 82:67 (18:24, 19:18, 17:12, 28:13)
Ж: Франсиско (23 + 11 передач), Тубелис (15), Браздейкис (13).
Б: Луваву-Кабарро (18), Симмонс (12), Куруц (8), Диаките (8).
«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 74:75 (18:22, 18:17, 22:21, 16:15)
Х: Джонс (14), Блэйкни (14), Брайант (13).
Р: Хезоня (19), Кампаццо (11), Абальде (11).
«Панатинаикос» (Греция) — «Партизан» (Сербия) — 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19)
Пан: Нанн (26), Ронгавопулос (13), Фарид (12).
Пар: Браун (16), Милтон (9), Фернанду (9).
«Валенсия» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:18)
В: Бадио (16), Монтеро (13), Мур (13), Томпсон (12).
Б: Динуидди (12), Лучич (9), Гэбриэл (9).