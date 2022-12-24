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Сегодня, 01:35

«Барселона» уступила «Валенсии» в матче Евролиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Барселона» в матче регулярного чемпионата Евролиги уступила «Валенсии» со счетом 83:84.

Самым результативным на паркете стал защитник каталонцев Николас Лапровиттола, набравший 28 очков.

После этого матча «Барселона» с 10 победами занимает четвертое место в турнирной таблице, «Валенсия» с 7 победами — на 11-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 84:83 (20:20, 21:18, 21:21, 22:24)

23 декабря.

БК Барселона
БК Валенсия
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