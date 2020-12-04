«Валенсия» на своей площадке проиграла «Альбе» в матче регулярного чемпионата Евролиги (92:100). Испанская команда до этой встречи одержала три победы кряду.

В других играх «Милан» уступил «Панатинаикосу» (77:80), «Маккаби» одолел «Црвену Звезду» (81:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Альба» (Германия) — 92:100 (21:27, 29:24, 15:32, 27:17)

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:80 (22:18, 20:12, 18:24, 17:26)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 81:76 (23:20, 18:18, 15:17, 25:21)