 В Стамбуле подрались фанаты "Олимпиакоса" и "Фенербахче". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:38 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

В Стамбуле подрались фанаты "Олимпиакоса" и "Фенербахче"

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В Стамбуле произошли столкновения болельщиков "Олимпиакоса" и "Фенербахче". Как сообщает InternetSpor, группа фанатов греческого клуба вышла на прогулку по улицам Стамбула перед игрой "Финала четырех" между "Олимпиакосом" и ЦСКА. Там греческие фанаты вступили в конфликт с турецкими болельщиками.

В ходе потасовки болельщики применяли файеры. Остановить стычку удалось с помощью полиции.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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цска 19781978

А что будет ,когда Олимпиакос и Фенербахче будут за 3 место играть.

16:44

marksan

Ещё и играть не начали!

16:40