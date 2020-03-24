В среду Евролига проведет заседание по видеосвязи и продлит паузу в сезоне

В среду совет Евролиги проведет конференцию по видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и приостановкой сезона-2019/20, сообщает Eurohoops.

По информации источника, Евролига примет решение о продлении паузы в сезоне, которая изначально была рассчитана до 11 апреля. Сообщается, что лига рассчитывает завершить сезон и рассмотрит альтернативные варианты того, как это можно сделать. Также, Евролига планирует обсудить ситуацию с зарплатами баскетболистов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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