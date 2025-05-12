В соцсетях просят Евролигу вернуть баскетбольные клубы из России

Пользователи соцсетей хотят, чтобы Евролига вернула ЦСКА и другие российские клубы в состав участников турнира, сообщает ТАСС.

Ранее Евролига опубликовала пост, отметив клубы с наибольшим участием в «Финалах четырех» с 2015 года. В их число вошел ЦСКА, который участвовал в турнире шесть раз.

В комментариях к посту болельщики из Турции, Греции, Италии и других стран возмутились из-за того, что российская команда отстранена от соревнований, в то время как израильский «Маккаби» продолжает играть.

Также пользователи соцсети считают, что ЦСКА располагался бы на первом месте в списке по выходам в «Финал четырех», если бы на российские команды не были наложены санкции. «Клуб три года отстранен и все еще в числе лучших по этому показателю. Мы очень скучаем по ЦСКА», — написал один из пользователей. Болельщики из Греции называют ЦСКА единственным принципиальным соперником для их клубов.

Руководство баскетбольной Евролиги отстранило российские команды от участия в турнирах под эгидой организации в феврале 2022 года.