Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

12 мая, 11:28

В соцсетях просят Евролигу вернуть баскетбольные клубы из России

Алина Савинова

Пользователи соцсетей хотят, чтобы Евролига вернула ЦСКА и другие российские клубы в состав участников турнира, сообщает ТАСС.

Ранее Евролига опубликовала пост, отметив клубы с наибольшим участием в «Финалах четырех» с 2015 года. В их число вошел ЦСКА, который участвовал в турнире шесть раз.

В комментариях к посту болельщики из Турции, Греции, Италии и других стран возмутились из-за того, что российская команда отстранена от соревнований, в то время как израильский «Маккаби» продолжает играть.

Также пользователи соцсети считают, что ЦСКА располагался бы на первом месте в списке по выходам в «Финал четырех», если бы на российские команды не были наложены санкции. «Клуб три года отстранен и все еще в числе лучших по этому показателю. Мы очень скучаем по ЦСКА», — написал один из пользователей. Болельщики из Греции называют ЦСКА единственным принципиальным соперником для их клубов.

Руководство баскетбольной Евролиги отстранило российские команды от участия в турнирах под эгидой организации в феврале 2022 года.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Читайте также
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Электросталец

    Про Маккаби было , когда война в октябре была

    12.05.2025

  • Александр Иванов

    Алина Савинова, сама придумали, или вам подсказали ? Лично я не верю вам, особенно про Болельщиков из Греции, у них самая большая радость в сезоне - соперничество Пана и Олимпа

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Написали бы примерное число пользователей, которые хотят увидеть ЦСКА. А то их может быть всего пару десятков.

    12.05.2025

    • «Альба» объявила о выходе из Евролиги

    В Евролиге отреагировали на призывы болельщиков к допуску российских клубов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости