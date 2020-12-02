В «Химках» не рассматривали вопрос увольнения Римаса Куртинайтиса

По информации «СЭ», главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис продолжит работать с командой, несмотря на неубедительные результаты команды в последних матчах.

Вопрос об отставке 60-летнего специалиста не рассматривался, как ранее сообщали литовские СМИ.

В ближайшее время претерпит изменение тренерский штаб Куртинайтиса. Из помощников своего место удалось сохранить только Ауримасу Ясиленису.

(Тимур Ганеев)