В «Химках» не рассматривали вопрос увольнения Римаса Куртинайтиса
19:55
По информации «СЭ», главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис продолжит работать с командой, несмотря на неубедительные результаты команды в последних матчах.
Вопрос об отставке 60-летнего специалиста не рассматривался, как ранее сообщали литовские СМИ.
В ближайшее время претерпит изменение тренерский штаб Куртинайтиса. Из помощников своего место удалось сохранить только Ауримасу Ясиленису.
(Тимур Ганеев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю