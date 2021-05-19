В Евролиге сообщили, что Кельн полностью готов к проведению «Финала четырех»
В Евролиге сообщили, что Кельн (Германия) полностью готов к проведению «Финала четырех» турнира.
«Кельн полностью готов к «Финалу четырех». Из-за необходимости соблюдать особый протокол по здоровью и безопасности, команды прилетят во вторник — на день раньше, чем обычно», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Евролиги.
«Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне. В полуфинале московский ЦСКА 28 мая встретится с турецким «Анадолу Эфес». В другой полуфинальной встрече «Барселона» сыграет с «Миланом». Победители полуфиналов сыграют в финале, который пройдет 30 мая. В тот же день проигравшие в полуфиналах команды разыграют третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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