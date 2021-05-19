Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

В Евролиге сообщили, что Кельн полностью готов к проведению «Финала четырех»

14:58
Теги:

В Евролиге сообщили, что Кельн (Германия) полностью готов к проведению «Финала четырех» турнира.

«Кельн полностью готов к «Финалу четырех». Из-за необходимости соблюдать особый протокол по здоровью и безопасности, команды прилетят во вторник — на день раньше, чем обычно», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Евролиги.

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне. В полуфинале московский ЦСКА 28 мая встретится с турецким «Анадолу Эфес». В другой полуфинальной встрече «Барселона» сыграет с «Миланом». Победители полуфиналов сыграют в финале, который пройдет 30 мая. В тот же день проигравшие в полуфиналах команды разыграют третье место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11411333

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
Мельдониевый ужас может снова повториться. России нужно играть на опережение
Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»
Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд