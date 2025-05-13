В Евролиге отреагировали на призывы болельщиков к допуску российских клубов

В пресс-службе Евролиги заявили, что общественное мнение не влияет на решение по потенциальному допуску российских клубов к участию в турнире.

Ранее болельщики призвали вернуть российские клубы в Евролигу под публикацией пресс-службы турнира о командах с наибольшим количеством участий в «Финалах четырех». В числе этих команд был московский ЦСКА.

«На данный момент ситуация никак не изменилась. Если в этом вопросе будут изменения, мы сообщим», — приводит слова источника ТАСС.

Евролига с 2022 года отстранила российские команды от участия в соревнованиях.