Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:78) отметил, что в концовке был принят ряд неверных решений. По его мнению, разыгрывающий Вячеслав Зайцев провел одну из лучших игр.

— Матч получился тяжелым. Мы играли неплохо на протяжении 38 минут, однако в концовке приняли ряд неверных решений, что не позволило одержать победу, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Мы проиграли, но в этом поражении я увидел много положительных моментов. В то же время мы были недостаточно хороши под своим щитом, позволив сопернику взять 19 подборов в нападении. Именно это стало ключом к победе «Панатинаикоса». Хороший матч провел Слава Зайцев. Он хорошо защищался, хотя были маленькие неполадки, как последний бросок в третьей четверти, где можно было сыграть лучше. Однако ошибаются все. В принципе, Слава сыграл здорово. «Панатинаикос» рисковал на нем, греки давали ему бросать, когда он был свободным, и Слава этим пользовался. Это одна из его лучших игр, рад за него.