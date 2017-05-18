В ЦСКА обеспокоены состоянием здоровья Теодосича перед "Финалом четырех" Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клуб сильно тревожит состояние здоровья защитника Милоша Теодосича перед стартом "Финала четырех" Евролиги. Он также добавил, что полуфинал турнира сам по себе является отличным мотиватором.

– Безусловно, очень сильно тревожит состояние Милоша Теодосича, который только приступил к тренировкам и далек от лучших кондиций, – приводит ТАСС слова Ватутина. – Что касается статистики матчей с греческим "Олимпиакосом" в "Финалах четырех", то и место проведения, и принципиальный соперник – лучшая пища для разговоров болельщиков. Я предпочитаю жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом, какими бы они ни были – хорошими или плохими. Полуфинал Евролиги – сам по себе отличный мотиватор, и не столь важно, кто тебе противостоит, слабых там не бывает.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА встретится с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" – с турецким "Фенербахче".