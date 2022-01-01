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В «Барселоне» случилась массовая вспышка коронавируса перед матчем с ЦСКА

14:19
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«Барселона» на официальном сайте объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс, центровой Брэндон Дэвис, разыгрывающий Николас Лапровиттола, а также три сотрудника клуба. Ранее «Барселона» объявила о положительных результатах тестов у Ника Калатеса, Кайла Курича и Пьерре Ориолы.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который должен был пройти 2 января, перенесен. 7 января каталонцы должны сыграть с ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги.

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Сергей Разин все материалы автора
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