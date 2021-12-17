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УНИКС победил «Жальгирис» в Евролиге

20:40
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УНИКС победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 66:53.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья. Он набрал 20 очков. У «Жальгириса» 9 очков набрал Марек Блажевич.

УНИКС занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» находится на 18-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)

17 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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