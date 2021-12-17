УНИКС победил «Жальгирис» в Евролиге
УНИКС победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 66:53.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья. Он набрал 20 очков. У «Жальгириса» 9 очков набрал Марек Блажевич.
УНИКС занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. «Жальгирис» находится на 18-й позиции.
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УНИКС (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)
17 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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