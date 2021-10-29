УНИКС победил «Реал» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС обыграл «Реал» (65:58).
В составе победителей самым результативным стал Андрей Воронцевич — 13 очков. У «Реала» 15 очков набрал Вальтер Таварес.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Реал» (Испания) — 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7)
29 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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