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УНИКС победил «Реал» в Евролиге

21:10
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС обыграл «Реал» (65:58).

В составе победителей самым результативным стал Андрей Воронцевич — 13 очков. У «Реала» 15 очков набрал Вальтер Таварес.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Реал» (Испания) — 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7)

29 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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