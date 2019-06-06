УНИКС рассчитывает получить wild card Евролиги

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что клуб подаст заявку на wild card Евролиги, чтобы сыграть в турнире в следующем сезоне. Ранее подопечные Димитриса Прифтиса не смогли отобраться в престижный турнир по спортивному принципу, уступив "Химкам" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и "Валенсии" в 1/2 финала Еврокубка.

– Мы подадим заявку на wild card Евролиги, – цитируют "Известия" Богачева. – А сделают ли выбор в нашу пользу, пока сказать сложно. Многое зависит от итогов чемпионата Германии.

Напомним, расширение состава участников регулярного чемпионата Евролиги с 16 до 18 клубов и победа представителя чемпионата Испании в Еврокубке позволяют организаторам пригласить еще одну команду, которая будет соответствовать высокому уровню турнира и иметь финансовую стабильность.