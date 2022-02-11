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Сегодня, 20:53

УНИКС дома проиграл «Црвене Звезде» в матче Евролиги

Евгений Петров
Корреспондент
УНИКС — «Црвена Звезда» — 77:84.
Фото euroleague.net

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС проиграл «Црвене Звезде» (77:84).

В составе российского клуба самыми результативными стали Марио Хезонья и Марко Списсу — по 18 очков. У гостей 20 очков набрал Никола Калинич, 19 — Нейт Уолтерс.

Российский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на 14-й позиции.

Евролига.

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 77:84 (11:22, 32:21, 22:20, 12:21)

БК УНИКС
БК Црвена Звезда
Евролига
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