УНИКС обыграл «Баварию» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС выиграл у «Баварии» (73:70).
В составе победителей самым результативным стал Айзейя Канаан — 21 очко. У «Баварии» 17 очков набрал экс-игрок ЦСКА Дарран Хиллиард.
УНИКС одержал первую победу и занимает 13-е место. У «Баварии» три поражения в трех матчах и последняя, 18-я позиция.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Бавария» (Германия) — 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю