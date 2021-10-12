Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

УНИКС обыграл «Баварию» в матче Евролиги

12 октября, 20:56
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС выиграл у «Баварии» (73:70).

В составе победителей самым результативным стал Айзейя Канаан — 21 очко. У «Баварии» 17 очков набрал экс-игрок ЦСКА Дарран Хиллиард.

УНИКС одержал первую победу и занимает 13-е место. У «Баварии» три поражения в трех матчах и последняя, 18-я позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Бавария» (Германия) — 73:70 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
9