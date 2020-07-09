Улановас стал игроком «Фенербахче»

«Фенербахче» подписал литовского форварда Эдгараса Улановаса, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущим клубом 32-летнего баскетболиста был «Жальгирис». По информации литовского журналиста Донатаса Урбонаса, он стал вторым по размеру зарплаты среди литовских игроков в Европе.

В прошедшем сезоне Урбонас провел 34 матча в Евролиге. Средние показатели за игру — 7,2 очка, 3,4 подбора, 1,4 передачи.