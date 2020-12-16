Уилл Томас о победе над «Баварией»: «Рады, что наконец-то выиграли дома»

Форвард «Зенита» Уилл Томас прокомментировал домашнюю победу своего клуба над «Баварией» в рамках 14-го тура Евролиги (79:75).

—Это победа была важна для нас не только в психологическом плане, но и с точки зрения турнирного положения, — отметил «СЭ» Уилл Томас. — «Бавария» сейчас уверенно входит в топ-8, показывает отличный баскетбол, у них хороший тренер Тринкьери. Победить было непросто, и мы очень рады, что нам наконец-то удалось сделать это дома! Я надеюсь, что этот успех подтолкнет нас к тому, что мы еще возьмем еще несколько побед в конце года и закончим его в верхней части таблицы регулярного сезона Евролиги. Что касается игры, то в первой половине матча мы играли не так, как ожидали. Нам не хватало энергии, мы ошибались в простых ситуациях. Вторая половина матча была решающей. Билли Бэрон и Остин Холлинс проделали невероятную работу, наши «большие» — Алекс Пойтресс и Артурас Гудайтис сыграли отлично. Все привнесли что-то для победы сегодня, мы показали характер. Командная победа — великолепное чувство. Мы выполняли план тренера на игру и оставались твердыми до самого конца.

В игре с «Баварией» Томас набрал 13 очков и 7 подборов. Самым результативным игроком встречи стал Бэрон, на счету которого 20 очков.

(Тимур Ганеев)