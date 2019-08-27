Тяжелый форвард «Зенита» Уилл Томас поделился ожиданиями от выступления команды в Евролиге.

— Наша цель — выйти в плей-офф, — цитируют «Известия» Томаса. — Чтобы этого добиться, мы должны избежать эпидемии травм, должны быть единой командой и усердно работать над совершенствованием своей игры каждый день. Также для выхода в топ-8 нам нельзя проигрывать дома. Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать наши соперники. Этого нам удалось добиться в «Валенсии» в последние три сезона. Надеюсь, что мы создадим такую же непроходимую домашнюю команду и в «Зените». Поэтому очень рассчитываю на наших фанатов.

— Что слышали о Единой лиге ВТБ? Знаете главных соперников «Зенита»?

— Я слышал, что это сильная лига и хорошо знаю топовые российских команды — ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань». У них есть реально много хороших игроков, и мне интересно будет посоревноваться с ними. Здоровая конкуренция всегда идет только на пользу.