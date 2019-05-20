Уилл Клайберн: "ЦСКА отдал все ради победы"

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн, признанный лучшим игроком победного для команды "Финала четырех" Евролиги, рассказал, что сделает с полученным трофеем. В финале армейцы обыграли турецкий "Эфес" со счетом 91:83.

- Где поставлю приз самому ценному игроку "Финала четырех"? Мы с женой недавно купили дом. Думаю, она туда идеально подойдет. Ощущения сейчас великолепные. Мы победили, все усилия, потраченные за эти годы, оправдались. Это всегда здорово.

- Команда проявила чемпионский характер, согласны?

- У нас по ходу сезона были взлеты и падения, произошло много всего, и судьба нас постоянно испытывала. Но мы прошли этот тест - победили здесь сначала в плей-офф, а потом в "Финале четырех". Это решающая стадия, ради которой мы и играем. Каждый матч - настоящая война.

- Что скажете о финале?

- Мы были настроены позитивно по ходу всего матча, и в конце концов его выиграли. Отдали ради этого все. Были единым целым и не теряли веры в себя. (Антон Бабошин)