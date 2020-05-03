Ухов не считает, что Евролигу надо возобновлять

Защитник ЦСКА Иван Ухов поделился мнением о завершенном досрочно сезоне. Причина — пандемия коронавируса.

— Когда услышал об этом, подумал, что это поспешное решение, но вот сейчас понимаю, что это абсолютно правильный исход, — цитирует Ухова News.ru. — В конце концов, многие лиги и чемпионаты закрываются. Если будет большой свободный промежуток и откладывать возобновление, то пришлось бы проводить матчи без болельщиков, а это совсем другое. Мы всегда выходим на паркет для наших зрителей, людей, любящих баскетбол, и доигрывать сезон без них — несправедливо, болельщики бы пропустили самую важную часть. Плюс, если бы доигрывали турнир, то вместе с финалом пришлось бы перенести начало нового чемпионата либо сохранять даты, но тогда времени на восстановление было бы очень мало.

— Ранее вы затронули тему Евролиги, которая пока не сдается и намерена доиграть сезон. Вы верите, что это может случиться?

— Очень сложная ситуация, потому что в каждой стране своя эпидемиологическая ситуация и карантинные дела. Тяжело подстроиться под все европейские государства. Не верю, что получится доиграть, да и, если честно, думаю, что это немного бессмысленно, ведь не пару дней и недель длится перерыв. Уже почти два месяца мы не выходим на паркет. Лучше, мне кажется, оставить этот сезон и начинать готовиться к следующему.