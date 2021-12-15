Ухов назвал сильные стороны УНИКСа перед матчем Евролиги
Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал о своих ожиданиях от матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа.
«Настроение отличное. Готовимся, наконец, в полном составе, восстановились все травмированные. Мы находимся в стадии поиска той игры, которую хотим видеть в дальнейшем, отточить все наши комбинации. Где-то уже хорошо получается, где-то есть пробелы, стараемся найти баланс. Мы с УНИКСом играем часто, это быстрая команда, хорошо бежит в отрыв, часто бросает трехочковые, причем не только в результате комбинационных действий, но и в быстрых атаках. Надо их остановить в этом компоненте, не дать разыграться», — приводит пресс-служба армейцев слова Ухова.
Матч ЦСКА — УНИКС состоится сегодня, 15 декабря. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-15-cska-unics-news-preview/
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