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Ухов назвал сильные стороны УНИКСа перед матчем Евролиги

09:46

Защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал о своих ожиданиях от матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа.

«Настроение отличное. Готовимся, наконец, в полном составе, восстановились все травмированные. Мы находимся в стадии поиска той игры, которую хотим видеть в дальнейшем, отточить все наши комбинации. Где-то уже хорошо получается, где-то есть пробелы, стараемся найти баланс. Мы с УНИКСом играем часто, это быстрая команда, хорошо бежит в отрыв, часто бросает трехочковые, причем не только в результате комбинационных действий, но и в быстрых атаках. Надо их остановить в этом компоненте, не дать разыграться», — приводит пресс-служба армейцев слова Ухова.

Матч ЦСКА — УНИКС состоится сегодня, 15 декабря. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-15-cska-unics-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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