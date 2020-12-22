Ухов назвал сильные стороны АСВЕЛ накануне матча Евролиги

Защитник ЦСКА Иван Уход накануне матча против АСВЕЛ в регулярном сезоне Евролиги.

«Наш соперник здорово бежит, имеет в составе много исполнителей, которые создают атаку для себя в первую очередь. Если посмотреть статистику, у них не так много результативных передач, зато немало хороших бросков. Настраиваемся на то, чтобы хорошо сыграть один в один, не дать соперникам почувствовать свой ритм и постараться привезти победу из Франции», — цитирует Ухова клубная пресс-служба.

На данный момент армейцы лидируют в Евролиге с 11 победами, французы — 15-е (пять побед).

Матч АСВЕЛ — ЦСКА начнется во вторник в 22.45 (мск).