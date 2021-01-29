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Ухов назвал главную задачу ЦСКА на матч с «Баварией»

09:41
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Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Баварии».

«Самое главное — восстановиться после вчерашнего тяжелого матча, подойти к встрече с «Баварией» в своих кондициях. У нас не так много времени для восстановления, но это случается не впервой. Главное, показать нашу защиту. В предыдущей встрече это получилось, мы не давали им легких очков в быстрых отрывах, закрывали снайперов на трехочковой линии», — заявил российский баскетболист.

Матч ЦСКА — «Бавария» начнется в 20.00 (мск). На данный момент армейцы вторые в Евролиге, немцы — седьмые.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210128-cska-bayern-preview/

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