УГМК в женской Евролиге разгромил латвийский ТТТ с разностью «+49»

УГМК разгромил рижский ТТТ в матче группового турнира женской Евролиги — 90:41. Российская команда одержала шесть побед в шести играх и пробилась в четвертьфинал с первого места.

В параллельной группе «Надежда» взяла верх над турецким «Беледиеспором».

Евролига. Женщины

Группа A

«Беледиеспор» (Турция) — «Надежда» (Россия) — 78:80 (18:19, 20:17, 27:26,

Группа C

ТТТ (Латвия) — УГМК (Россия) — 41:90 (7:24, 8:24, 8:23, 18:19)