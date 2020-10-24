Центровой «Химок» Грег Монро после поражения от «Маккаби»? в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:88) отметил, что соперник приложил больше усилий для победы.

— Мы должны выходить на площадку и находить способ, как добиться победы, — цитирует пресс-служба клуба Монро. — «Маккаби» это удалось. Они оставались в игре и продолжали бороться. У нас были шансы контролировать игру и заранее снять все вопросы [о победителе], мы должны были извлечь из этого преимущество. Нужно играть с энергией и прилагать максимальные усилия на протяжении всего матча. Мы были хороши на рывках, и когда поймем, как это делать все сорок минут, наши шансы заметно возрастут. Соперник забил тяжелые мячи и сделал все, чтобы остаться в игре и победить. Мы должны разобраться со своими ошибками и исправить их.