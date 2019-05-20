"У меня нет слов". Итудис - о победе ЦСКА в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды в Евролиге. В финале армейцы обыграли турецкий "Эфес" со счетом 91:83.

- У меня нет слов, я благодарен всей команде, - цитирует Иутдиса ТАСС, - президенту клуба Андрею Ватутину, почетному президенту Единой лиги ВТБ Сергею Иванову и всем болельщикам, они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в "Мегаспорт" и болейте за ЦСКА, это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).