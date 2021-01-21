Тренер «Зенита» Паскуаль считает «Эфес» одной из лучших команд Евролиги

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

«Эфес» — одна из лучших команд в турнире. В прошлом сезоне, на мой взгляд, они показывали отличный баскетбол. В этом сезоне они практически полностью сохранили прошлогодний ростер. У них есть опыт, вместе многие игроки играют уже по 2-3 года. У них есть качество на всех позициях, а двое их защитников, возможно, входят в топ-5 турнира", — цитирует Паскуаля официальный сайт питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Эфес» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент российский клуб занимает четвертое место в Евролиге, турки — седьмые.