Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал, как команда будет играть во втором матче плей-офф против «Барселоны»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 23 апреля в интерью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от второго матча плей-офф Евролиги против «Барселоны».

«Вторая игра будет сложнее, чем первая, потому что «Барселона» отреагирует. Они будут играть невероятно агрессивно во всех ситуациях, с высоким уровнем концентрации и мотивации. Во-первых, мы должны играть с умом, понимать, какого рода матч нас ждет, и подойти к нему правильно. Нам будет еще сложнее, ведь после потери Понитки мы потеряли еще и Гудайтиса — он пропустит игру в пятницу», — заявил испанский специалист.

В первой игре 1/4 финала Евролиги питерский клуб на выезде обыграл каталонцев (76:74) и повел в серии до трех побед — 1-0. Вторая встреча состоится сегодня на площадке «Барселоны». Начало — в 22.00 (мск).