Тренер «Зенита» Паскуаль поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 30 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о предстоящем матче с ЦСКА в регулярном сезоне Евролиги.

«Если мы хотим победить, мы должны сыграть идеально, потому что ЦСКА — одна из лучших команд в Европе. Они обладают высочайшим качеством в турнире, поэтому мы должны сыграть очень хорошо и быть эффективнее соперников. Мы знаем, что у их защитников есть физическое преимущество, также мы знаем, что в ключевые моменты у них есть качественные игроки. Это будет сложный матч, как и всегда, когда ты играешь против таких команд, как ЦСКА», — сказал Паскуаль.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 20.00 (мск). Питерский клуб занимает второе место в регулярном сезоне, москвичи — вторые.