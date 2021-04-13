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Тренер «Зенита» Паскуаль — о разгроме «Панатинаикоса»: «Сегодня мы провели сложную игру»

06:28
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 12 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал разгромную победу над «Панатинаикосом» (112:83) в заключительном матче регулярного сезона Евролиги.

«Сегодня мы провели сложную игру против команды, которая превосходно играла на подборах в нападении, нам сложно было уйти в отрыв. Однако в четвертой четверти мы контролировали игру и смогли довести дело до победы. Поздравляю всех своих игроков, ассистентов и персонал. Кевин Пангос провел великолепный матч, он наш лидер и показал сегодня это. Мы были эффективны на дуге и сконцентрированы. Важно то, чего мы достигли, но важно и то, как мы достигли этого», — заявил испанский специалист.

Питерский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где сыграет против «Барселоны».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/12/my-v-pley-off-evroligi/

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