Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 12 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал разгромную победу над «Панатинаикосом» (112:83) в заключительном матче регулярного сезона Евролиги.

«Сегодня мы провели сложную игру против команды, которая превосходно играла на подборах в нападении, нам сложно было уйти в отрыв. Однако в четвертой четверти мы контролировали игру и смогли довести дело до победы. Поздравляю всех своих игроков, ассистентов и персонал. Кевин Пангос провел великолепный матч, он наш лидер и показал сегодня это. Мы были эффективны на дуге и сконцентрированы. Важно то, чего мы достигли, но важно и то, как мы достигли этого», — заявил испанский специалист.

Питерский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где сыграет против «Барселоны».