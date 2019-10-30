Тренер «Олимпиакоса»: «Удалось снизить реализацию трехочковых у ЦСКА»

Главный тренер «Олимпиакоса» Кястутис Кемзура? подвел итоги матча с ЦСКА (84:79) в Евролиге.

— Мои игроки очень упорно работали на каждой тренировке, — заявил Кемзура — Мы проиграли много матчей. Сегодня мы рады победить, а особенно, как мы этого достигли, коммуницировали, как мы были собраны. До этой игры ЦСКА был лучшим по реализации трехочковым и по подборам в нападении, эти цифры удалось снизить. Если будем играть как сегодня на 100 процентов. (Евгений Белоусов)