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Тренер «Олимпиакоса»: «Удалось снизить реализацию трехочковых у ЦСКА»

30 октября 2019, 23:39
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Главный тренер «Олимпиакоса» Кястутис Кемзура? подвел итоги матча с ЦСКА (84:79) в Евролиге.

— Мои игроки очень упорно работали на каждой тренировке, — заявил Кемзура — Мы проиграли много матчей. Сегодня мы рады победить, а особенно, как мы этого достигли, коммуницировали, как мы были собраны. До этой игры ЦСКА был лучшим по реализации трехочковым и по подборам в нападении, эти цифры удалось снизить. Если будем играть как сегодня на 100 процентов. (Евгений Белоусов)

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