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Тренер «Эфеса» получил приз имени Александра Гомельского

18:24
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Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман был признан лучшим тренером Евролиги в прошедшем сезоне. Он получил приз имени Александра Гомельского.

В финале турнира «Эфес» победил «Барселону» (86:81). Для турецкого специалиста это четвертая победа в европейском клубном турнире в карьере.

Также Атаман стал лишь третьим тренером в истории, которому удавалось завоевывать и трофей Евролиги, и трофей Еврокубка.

Евролигу Атаман выиграл в 2021 году вместе с «Анадолу Эфес», а в Еврокубке он праздновал триумф в 2016 году вместе с «Галатасараем».

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Иван Шитик все материалы автора
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