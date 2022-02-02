Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Эфеса» в матче Евролиги

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги матча Евролиги против «Анадолу Эвес» (98:99 ОТ).

«Поздравляю «Эфес» с победой. Это отличная команда, и ее нынешнее положение в турнирной таблице не справедливо. Они заставили нас платить за каждую ошибку, в особенности за ленивый старт матча, и нам пришлось по ходу менять свою изначальную стратегию. Особенно чувствительно было, когда мы потеряли игроков из-за травм, а потому нам не удалось удержать завоеванный перевес. Тем не менее надо отдать соперникам должное, они заслужили победу. Впрочем, все могло обернуться иначе, и победу заслужили бы мы. Тем не менее это была отличная игра двух отличных команд, надеюсь, она понравилась болельщикам», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Напомним, что главные тренеры ЦСКА и турецкого «Анадолу Эфес» Димитрис Итудис и Эргин Атаман не смогли руководить своими командами в очном матче Евролиги из-за болезни.