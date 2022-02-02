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Сегодня, 23:04

Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Эфеса» в матче Евролиги

Тренер баскетбольного ЦСКА прокомментировал поражение от «Эфеса» в матче Евролиги
Иван Шитик
Корреспондент

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги матча Евролиги против «Анадолу Эвес» (98:99 ОТ).

«Поздравляю «Эфес» с победой. Это отличная команда, и ее нынешнее положение в турнирной таблице не справедливо. Они заставили нас платить за каждую ошибку, в особенности за ленивый старт матча, и нам пришлось по ходу менять свою изначальную стратегию. Особенно чувствительно было, когда мы потеряли игроков из-за травм, а потому нам не удалось удержать завоеванный перевес. Тем не менее надо отдать соперникам должное, они заслужили победу. Впрочем, все могло обернуться иначе, и победу заслужили бы мы. Тем не менее это была отличная игра двух отличных команд, надеюсь, она понравилась болельщикам», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Напомним, что главные тренеры ЦСКА и турецкого «Анадолу Эфес» Димитрис Итудис и Эргин Атаман не смогли руководить своими командами в очном матче Евролиги из-за болезни.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-02-cska-anadolu-efes-news-report/
БК Анадолу Эфес
БК ЦСКА
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ЦСКА проиграл «Эфесу» в матче баскетбольной Евролиги
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