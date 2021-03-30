Тренер ЦСКА Итудис рассказал о силе «Зенита» перед очным матчем Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью официальному сайту клуба 30 марта поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Зенита».

«Зенит» — очень хорошая команда. В этом году мы сыграли с ними дважды в официальных матчах и еще пару раз в товарищеских встречах. У них хорошая, налаженная игра, они сбалансированы по всем линиям, как на периметре, так и под кольцом. Пангос руководит представлением, если так можно сказать, у него очень хорошая поддержка в лице Томаса, снайперов на дуге, «больших» игроков, которые делают отличную работу. В целом это команда, которая играет в отличный, организованный баскетбол, они хорошо двигают мяч", — заявил Итудис.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 20.00 (мск). Питерский клуб занимает второе место в регулярном сезоне, москвичи — вторые.